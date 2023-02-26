Эргин Атаман: «Не уверен, сможет ли Василие Мицич еще сыграть в этом сезоне»

По словам главного тренера « » Эргина Атамана, разыгрывающий может пропустить остаток сезона из-за травмы.

«Я не уверен, сможет ли Василие Мицич еще сыграть в этом сезоне. Пока точной информации нет. Все, вероятно, станет известно в понедельник», – цитирует тренера Mozzart Sport.

Мицич пропустил матч 25-го тура против «Виллербана» (90:89) из-за травмы колена.

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