Эргин Атаман: «Не уверен, сможет ли Василие Мицич еще сыграть в этом сезоне»
По словам главного тренера «Анадолу Эфеса» Эргина Атамана, разыгрывающий Василие Мицич может пропустить остаток сезона из-за травмы.
«Я не уверен, сможет ли Василие Мицич еще сыграть в этом сезоне. Пока точной информации нет. Все, вероятно, станет известно в понедельник», – цитирует тренера Mozzart Sport.
Мицич пропустил матч 25-го тура Евролиги против «Виллербана» (90:89) из-за травмы колена.
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