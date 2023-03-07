Единая лига ВТБ. МБА – ЦСКА, «Локомотив-Кубань» примет «Зенит»
Во вторник, 7 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча в группе А.
В московском дерби МБА сыграет с ЦСКА, «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа А
- Дата проведения
- 7 марта, 19.00, «Баскет Холл Москва»
- Дата проведения
- 7 марта, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 26-2, УНИКС – 23-6, Зенит – 20-8, Локомотив-Кубань – 16-12, Нижний Новгород – 16-12, МБА – 13-14.
Группа Б
Положение команд: Парма – 12-15, Самара – 12-16, Автодор – 11-16, Енисей – 11-17, Астана – 5-21, Минск – 1-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Саша Везенков уже забронировал себе MVP Евролиги, и для этого ему почти не нужен мяч
«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА
«Молчание ягнят» я называл «Тишиной баранчиков». Одиссея Хосе Бирюкова: от коммуналки в Москве до титулов с «Реалом»
Комментарии