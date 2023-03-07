Единая лига ВТБ. МБА – ЦСКА, «Локомотив-Кубань» примет «Зенит»

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Во вторник, 7 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча в группе А.

В московском дерби МБА сыграет с ЦСКА, «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

МБА – ЦСКА
Дата проведения
7 марта, 19.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Зенит
Дата проведения
7 марта, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 26-2, УНИКС – 23-6, Зенит – 20-8, Локомотив-Кубань – 16-12, Нижний Новгород – 16-12, МБА – 13-14.

Группа Б

Положение команд: Парма – 12-15, Самара – 12-16, Автодор – 11-16, Енисей – 11-17, Астана – 5-21, Минск – 1-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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