Кендрик Перкинс: «Я не могу написать Дюрэнту. Я заблокировал его»

Теги Кендрик Перкинс Бруклин Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс во время шоу «NBA Today» признался, что заблокировал номер телефона Кевина Дюрэнта («Финикс»).

– Я хочу знать, что произошло в «Бруклине», потому что мы до сих пор ничего не услышали от Кевина Дюрэнта. Я хочу знать, что привело к распаду команды.

– Так напиши ему.

– Я заблокировал его. Он не может написать, я не буду писать ему. Он заблокирован. Я даю людям ту же энергию, что они дают мне.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей

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5 комментариев

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ДИКАНЬ
Пусть напишет ему на другой аккаунт
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
"Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс"

Мне уже смешно.
Даже бабы ржут и Джефферсон почти под стол упал.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fooler
Ответ kolyan#15
Что я сейчас прочитал? Истерику 13 летней девочки?
38-летней девочки
+3
0
+3
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Fooler
Наверное сложно Дюранту жить с мыслью, что Кендрик Перкинс заблокировал его. Жаль парня..
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kolyan#15
Что я сейчас прочитал? Истерику 13 летней девочки?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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