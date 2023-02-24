Кендрик Перкинс: «Я не могу написать Дюрэнту. Я заблокировал его»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс во время шоу «NBA Today» признался, что заблокировал номер телефона Кевина Дюрэнта (« »).

– Я хочу знать, что произошло в « », потому что мы до сих пор ничего не услышали от . Я хочу знать, что привело к распаду команды.

– Так напиши ему.

– Я заблокировал его. Он не может написать, я не буду писать ему. Он заблокирован. Я даю людям ту же энергию, что они дают мне.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей