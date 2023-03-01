Никола Йокич о 100-м трипл-дабле: «Когда набиваешь статистику, это легко»

Теги Кендрик Перкинс Денвер Хьюстон НБА видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич после матча с «Хьюстоном» (133:112) посмеялся над тем, что эксперт ESPN Кендрик Перкинс обвинил его в «набивании статистики».

Репортер: «Никола, ты сделал 100 трипл-даблов. Что для тебя это значит?»

Йокич: «Когда набиваешь статистику, это легко».

Репортер: «Ты слышал это?»

Йокич: «Конечно. Это правда. Я шучу».

Репортер: «Как у тебя получилось сделать 5 подборов в нападении в одном моменте?»

Йокич: «Первый мой бросок накрыли. Потом я подобрал и смазал».

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?

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6 комментариев

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ɔculpa
Как же долго этот молодой в левом верхнем квадратике болтал. Всё болтает и болтает! Да замолчи ты уже!
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melmi
Никола красавец. Игрок-оркестр , без понтов и заигрываний на публику. Поэтому и ценят болельщики. Как поэтому же и не вписывается в современный бомонд НБА понторезов
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Maski
ахаха, статчитер здорового человека)
+7
-1
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Tolball
Никола красава)!
+8
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Edem
😁😁😁
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dev0
:D
+14
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