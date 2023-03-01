Никола Йокич о 100-м трипл-дабле: «Когда набиваешь статистику, это легко»
Центровой «Денвера» Никола Йокич после матча с «Хьюстоном» (133:112) посмеялся над тем, что эксперт ESPN Кендрик Перкинс обвинил его в «набивании статистики».
Репортер: «Никола, ты сделал 100 трипл-даблов. Что для тебя это значит?»
Йокич: «Когда набиваешь статистику, это легко».
Репортер: «Ты слышал это?»
Йокич: «Конечно. Это правда. Я шучу».
Репортер: «Как у тебя получилось сделать 5 подборов в нападении в одном моменте?»
Йокич: «Первый мой бросок накрыли. Потом я подобрал и смазал».
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?
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