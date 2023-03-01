Никола Йокич о 100-м трипл-дабле: «Когда набиваешь статистику, это легко»

Центровой « » после матча с « » (133:112) посмеялся над тем, что эксперт ESPN Кендрик Перкинс обвинил его в «набивании статистики».

Репортер: «Никола, ты сделал 100 трипл-даблов. Что для тебя это значит?»

Йокич: «Когда набиваешь статистику, это легко».

Репортер: «Ты слышал это?»

Йокич: «Конечно. Это правда. Я шучу».

Репортер: «Как у тебя получилось сделать 5 подборов в нападении в одном моменте?»

Йокич: «Первый мой бросок накрыли. Потом я подобрал и смазал».

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?