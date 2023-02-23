Кендрик Перкинс об игроках «Атланты»: «Эти парни мягче, чем траурная музыка»

Теги Кендрик Перкинс Атланта Нэйт Макмиллан НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс, комментируя увольнение главного тренера «Атланты» Нэйта Макмиллана, заявил, что игроки в равной степени виноваты в проблемах команды.

«Я думаю, что Макмиллан пытался заставить игроков отвечать за свои действия и решения. Я смотрю на состав «Хоукс» – эти парни мягче, чем траурная музыка. Не физически, а психологически.

Игроки должны понимать, чего они пытаются достичь? Это горстка индивидуалистов, которые пытаются попасть на Матч всех звезд или в символическую сборную, или это команда, которая стремится к чемпионству?» – сказал Перкинс.

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1 комментарий

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emptinesspetr
Какой эксперт — такие и параллели!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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