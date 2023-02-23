Кендрик Перкинс об игроках «Атланты»: «Эти парни мягче, чем траурная музыка»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс, комментируя увольнение главного тренера «Атланты» Нэйта Макмиллана, заявил, что игроки в равной степени виноваты в проблемах команды.
«Я думаю, что Макмиллан пытался заставить игроков отвечать за свои действия и решения. Я смотрю на состав «Хоукс» – эти парни мягче, чем траурная музыка. Не физически, а психологически.
Игроки должны понимать, чего они пытаются достичь? Это горстка индивидуалистов, которые пытаются попасть на Матч всех звезд или в символическую сборную, или это команда, которая стремится к чемпионству?» – сказал Перкинс.
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