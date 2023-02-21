Кендрик Перкинс выпустил автобиографическую книгу

Теги Бостон Кендрик Перкинс Кливленд Новый Орлеан НБА фото Оклахома-Сити книги Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Селтикс» (2008), ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс выпустил автобиографическую книгу «Образование Кендрика Перкинса».

«Личные воспоминания о происхождении, отцовстве и баскетболе от бывшего игрока НБА и откровенного культурного критика Кендрика «Перка» Перкинса», – говорится в описании книги.

Перкинс выступал в НБА с 2003 по 2018 год за «Бостон», «Оклахому», «Кливленд» и «Новый Орлеан».

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1 комментарий

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Вадим Ахтямов
Изображение ДНК с кубком Ларри О Брайена в центре спирали было бы лучшей обложкой для книги)
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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