Чемпион НБА в составе «Селтикс» (2008), ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс выпустил автобиографическую книгу «Образование Кендрика Перкинса».

«Личные воспоминания о происхождении, отцовстве и баскетболе от бывшего игрока НБА и откровенного культурного критика Кендрика «Перка» Перкинса», – говорится в описании книги.

Перкинс выступал в НБА с 2003 по 2018 год за « », «Оклахому», « » и « ».

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