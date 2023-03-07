Леброн Джеймс признан спортсменом года по версии подросткового канала Nickelodeon

Теги светская хроника Леброн Джеймс Лейкерс Лионель Месси НБА Том Брэди Стефен Карри Шон Уайт Патрик Махоумс Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил награду Nickelodeon Kids’Choice award в категории «Спортсмен года».

Nickelodeon – детско-подростковый американский кабельный телеканал. На награду помимо 4-кратного чемпиона НБА также претендовали еще один представитель лиги Стефен Карри, футболист Лионель Месси, звезды НФЛ Том Брэди и Патрик Махоумс, а также сноубордист Шон Уайт.

38-летний форвард в нынешнем сезоне набирает по 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи в среднем за игру.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

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8 комментариев

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mightgo
Жаль у Спанч Боба нет такого бешеного атлетизма, как по мне видит площадку не хуже, да и трёшка постабильнее чем у Лебы( А так с заслуженной наградой короля!
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Archer_Great
Ответ Роман Горбенко
это не шутка. это факт
факт, поданный в забавной форме, запоминается лучше, кмк)
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Джонни-массажист
Это они ещё у юзеров Atomic heart не спрашивали......
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Роман Горбенко
Ответ Archer_Great
Тут должна быть шутка, содержащая в себе слова "король" и "школоло", но как то сегодня фантазия не работает)
это не шутка. это факт
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whoisme
Kids’Choice, собсно все
+4
-1
+3
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Archer_Great
Тут должна быть шутка, содержащая в себе слова "король" и "школоло", но как то сегодня фантазия не работает)
+1
-2
-1
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Игорь Климов
Но только Лео Месси в этом году лучший спортсмен в мире.
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-2
-2
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Райли Карри
Рейтинг несправедливый. Где тот самый игрок в крикет?!
+1
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