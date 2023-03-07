Звездный форвард « » получил награду Nickelodeon Kids’Choice award в категории «Спортсмен года».

Nickelodeon – детско-подростковый американский кабельный телеканал. На награду помимо 4-кратного чемпиона также претендовали еще один представитель лиги , футболист Лионель Месси, звезды НФЛ Том Брэди и Патрик Махоумс, а также сноубордист Шон Уайт.

38-летний форвард в нынешнем сезоне набирает по 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи в среднем за игру.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов