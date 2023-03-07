Леброн Джеймс признан спортсменом года по версии подросткового канала Nickelodeon
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил награду Nickelodeon Kids’Choice award в категории «Спортсмен года».
Nickelodeon – детско-подростковый американский кабельный телеканал. На награду помимо 4-кратного чемпиона НБА также претендовали еще один представитель лиги Стефен Карри, футболист Лионель Месси, звезды НФЛ Том Брэди и Патрик Махоумс, а также сноубордист Шон Уайт.
38-летний форвард в нынешнем сезоне набирает по 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи в среднем за игру.
Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов
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