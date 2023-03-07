Чемпион НБА 2008 года, член Зала славы считает, что в ближайшие две недели может решиться судьба форварда в « ».

Калифорнийский клуб идет вне зоны плей-офф и потерял на несколько недель 4-кратного MVP Леброна Джеймса из-за травмы.

«Это такая конспирологическая теория. И все же предстоящие две недели без травмированного Леброна станут определяющими для Дэвиса и его будущего в «Лейкерс». Мне кажется, «Лейкерс» будут оценивать «проект Энтони Дэвис». Он должен показать в эти две недели, на что способен.

Сможет ли он повлиять на ситуацию? Сможет ли что-то изменить в этот ключевой момент регулярки? Думаю, «Лейкерс» расстанутся с Энтони летом, если он не справится.

Я буду смотреть за Дэвисом в эти две недели, буду смотреть, сможет ли он повести за собой «Лейкерс» без Леброна? Потому что если нет, то возникнет вопрос: «А зачем это все вообще нужно?» Лично мне так кажется», – заявил Гарнетт.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса