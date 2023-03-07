Леброн Джеймс: «Смотрю НБА и понимаю, что Бронни точно лучше некоторых из действующих игроков»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА соцсети Леброн Джеймс-младший Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по итогам просмотра матчей игрового дня НБА в понедельник комплиментарно высказался о своем старшем сыне Бронни Джеймсе.

«Смотрю сегодня НБА и понимаю, что Бронни точно лучше некоторых из действующих игроков. Уморительная хрень 🤣🤣🤣🤣», – написал 38-летний Джеймс в соцсетях.

18-летний Бронни получит возможность выставиться на драфт НБА в 2024 году.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

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15 комментариев

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xamer 9
Ответ kondratiy
Смотрю НБА и понимаю, что я точно лучше некоторых из действующих тренеров и генменеджеров. Умозрительная хрень.
Можно бы сказать вам да.
НО.
Леброн младший играет в молодых лигах и тренируется с мячом с детсадовского возраста.

А вы скорее всего не работали никогда тренером или генменеджером хотя бы небольшой баскетбольной команды, чтобы иметь представления как организация управляется изнутри
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Sonder
Ответ ɔculpa
Ну а реально, кто видел его в деле, или кто знает, как парня оценивают эксперты именно по скиллам? На игрока первого раунда тянет? Не могу сравнивать по качеству, но помню, по отношению к Боллам, в том числе к ЛаМело, было очень много скепсиса, в итоге младший оказался очень серьёзным игроком (правда, как бы не оказался травматом).
в МОКах стоит в топ10 проспектов, но мне мало верится в это
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kondratiy
Смотрю НБА и понимаю, что я точно лучше некоторых из действующих тренеров и генменеджеров. Умозрительная хрень.
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ɔculpa
Ну а реально, кто видел его в деле, или кто знает, как парня оценивают эксперты именно по скиллам? На игрока первого раунда тянет?
Не могу сравнивать по качеству, но помню, по отношению к Боллам, в том числе к ЛаМело, было очень много скепсиса, в итоге младший оказался очень серьёзным игроком (правда, как бы не оказался травматом).
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Archer_Great
Ответ Артур Хайбрахманов
Так Бронни помимо папаши ещё и с Клатч Спорт подпишется. Там тоже работать умеют)
Так написал, как будто у Бронни выбор вообще есть в этом вопросе)
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vlasovsport
Лучше Бена Симмонса. Но уже хуже Бобана Марьяновича.
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Артур Хайбрахманов
Ответ Денис Храпунов
Лавар подвинся, вот и новый одиозный папаша в НБА
Так Бронни помимо папаши ещё и с Клатч Спорт подпишется. Там тоже работать умеют)
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David Pataraya
Да отстань ты уже от Уэстбрука!
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Борчуган
Пошла реклама)
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xamer 9
Ответ Xell
Займись делом уже дед.
Восстанавливается дед. Вряд ли у вас есть претензии к тому как Леброн восстанавливается от травм.
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Ужратый Гусениц
помню в Симпсонах была серия, где Барт и Милхаух играли в "драки хоккейных папаш", где два мужика орут какие дети соперника отстой , и потом дерутся на льду
вот жду тоже самое между Лаваром и Леброном
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Алексей Ильин
Самокритично
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Xell
Займись делом уже дед.
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Денис Храпунов
Лавар подвинся, вот и новый одиозный папаша в НБА
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Daff Rogers
Заявочка
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