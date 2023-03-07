Звездный форвард « » по итогам просмотра матчей игрового дня НБА в понедельник комплиментарно высказался о своем старшем сыне Бронни Джеймсе.

«Смотрю сегодня НБА и понимаю, что Бронни точно лучше некоторых из действующих игроков. Уморительная хрень 🤣🤣🤣🤣», – написал 38-летний Джеймс в соцсетях.

18-летний Бронни получит возможность выставиться на драфт в 2024 году.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

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