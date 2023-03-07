Леброн Джеймс: «Смотрю НБА и понимаю, что Бронни точно лучше некоторых из действующих игроков»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по итогам просмотра матчей игрового дня НБА в понедельник комплиментарно высказался о своем старшем сыне Бронни Джеймсе.
«Смотрю сегодня НБА и понимаю, что Бронни точно лучше некоторых из действующих игроков. Уморительная хрень 🤣🤣🤣🤣», – написал 38-летний Джеймс в соцсетях.
18-летний Бронни получит возможность выставиться на драфт НБА в 2024 году.
Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов
«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса
НО.
Леброн младший играет в молодых лигах и тренируется с мячом с детсадовского возраста.
А вы скорее всего не работали никогда тренером или генменеджером хотя бы небольшой баскетбольной команды, чтобы иметь представления как организация управляется изнутри
Не могу сравнивать по качеству, но помню, по отношению к Боллам, в том числе к ЛаМело, было очень много скепсиса, в итоге младший оказался очень серьёзным игроком (правда, как бы не оказался травматом).
вот жду тоже самое между Лаваром и Леброном