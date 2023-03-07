Грант Уильямс сказал Митчеллу, что реализует оба штрафных на последней секунде, но дважды промахнулся

Теги Бостон Кливленд НБА видео Донован Митчелл Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Бостона» Грант Уильямс упустил возможность принести команде победу в концовке основного времени матча с «Кливлендом».

Уильямс смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца четвертой четверти при счете 109:109.

Перед подходом к линии Уильямс сказал лидеру «Кавальерс» Доновану Митчеллу, что реализует оба штрафных.

«Я заброшу оба. Я заброшу оба», – произнес Грант.

«Селтикс», которые провели встречу без Джейсона Тейтума, уступили 14-очковое преимущество в четвертой четверти.

«Кавальерс» победили со счетом 118:114 в овертайме.

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10 комментариев

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Мурзин Ринат
Ответ rb_10
Напомнило, как Пиппен в финале 98 на последних секундах сказал Мэлоуну: "По воскресеньям почта не работает." И Карл смазал оба броска.
Или как Леброн Аринасу, у которого было под 95% штрафные
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kisliy33
а так, вспомнился Джордан. Ему надо было еще с закрытыми глазами кидать...
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kisliy33
человек мем ))
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ВинниПох
И сказал он трижды что забросит оба. Но не забросил ни одного. Ибо не говори гоп...
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Misunderstood
Почти Jordan Moment😂
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Daff Rogers
Блин. Равный счёт. Времени на ответную атаку почти нет. Хватить забить только один бросок. Давление такое себе. Но чел мажет оба. Видать уже представил, как приносит победу своей команде
+1
-1
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Nightyork97
Кливленд отыгрался с - 14, а тем временем Фила постепенно подбирается к Бостону в таблице. По потерянным, там всего лишь на 1 победу у Бостона больше. 3-1 по очным встречам в пользу Кавс в регулярке , так что это будет неплохим выбором в плей-офф для них.
+2
-2
0
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rb_10
Напомнило, как Пиппен в финале 98 на последних секундах сказал Мэлоуну: "По воскресеньям почта не работает." И Карл смазал оба броска.
+20
0
+20
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Skeleton64
Грант Уильямс был обаятельным старательным новичком, а спустя четыре года стал одним из самых мерзких типов в составе Бостона наряду с номером 0 и ещё парочкой ребят. Всякий раз, когда смотрю игры Селтикс, недоумеваю, почему его не удаляют ещё после первой четверти. У него рот не закрывается, постоянно орёт на судей. Звязда, одним словом!
+18
-5
+13
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celtics7
🤦🏻‍♂️
+9
0
+9
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