Грант Уильямс сказал Митчеллу, что реализует оба штрафных на последней секунде, но дважды промахнулся
Форвард «Бостона» Грант Уильямс упустил возможность принести команде победу в концовке основного времени матча с «Кливлендом».
Уильямс смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца четвертой четверти при счете 109:109.
Перед подходом к линии Уильямс сказал лидеру «Кавальерс» Доновану Митчеллу, что реализует оба штрафных.
«Я заброшу оба. Я заброшу оба», – произнес Грант.
«Селтикс», которые провели встречу без Джейсона Тейтума, уступили 14-очковое преимущество в четвертой четверти.
«Кавальерс» победили со счетом 118:114 в овертайме.
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