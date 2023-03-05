Донован Митчелл уложил Киллиана Хэйса на паркет и забросил трехочковый

Теги Кливленд Детройт НБА видео Донован Митчелл Киллиан Хэйс Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл во время матча против «Детройта» уложил разыгрывающего соперника Киллиана Хэйса на паркет при помощи кроссовера и забросил из-за дуги.

Матч закончился уверенной победой «Кавальерс» со счетом 114:90.

Митчелл отметился 20 очками и 4 передачами.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
Кавс опять не дали своему сопернику набрать трехзначное число очков. (<100).
Это в 21-й раз в этом сезоне.
Что на 8 игр больше, чем у любой другой команды. У Хит таких игр 13. У Бостон и Филы - по 11.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий