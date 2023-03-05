Донован Митчелл уложил Киллиана Хэйса на паркет и забросил трехочковый

Атакующий защитник « » во время матча против « » уложил разыгрывающего соперника Киллиана Хэйса на паркет при помощи кроссовера и забросил из-за дуги.

Матч закончился уверенной победой «Кавальерс» со счетом 114:90.

Митчелл отметился 20 очками и 4 передачами.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше