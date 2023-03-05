Донован Митчелл уложил Киллиана Хэйса на паркет и забросил трехочковый
Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл во время матча против «Детройта» уложил разыгрывающего соперника Киллиана Хэйса на паркет при помощи кроссовера и забросил из-за дуги.
Матч закончился уверенной победой «Кавальерс» со счетом 114:90.
Митчелл отметился 20 очками и 4 передачами.
🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше
Это в 21-й раз в этом сезоне.
Что на 8 игр больше, чем у любой другой команды. У Хит таких игр 13. У Бостон и Филы - по 11.