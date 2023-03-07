«Бостон» сыграл с «Нью-Йорком» и «Кливлендом» за два дня, в обоих случаях уступив в дополнительное время
«Бостон» в воскресенье и понедельник играл с «Нью-Йорком» и «Кливлендом» соответственно, в обоих случаях уступив в дополнительное время.
Во встрече с «Никс» победитель был выявлен по итогам двух овертаймов, в матче с «Кавальерс» понадобилась одна дополнительная 5-минутка.
«Селтикс», которые провели встречу с «Кэвз» без Джейсона Тейтума, уступили 14-очковое преимущество в четвертой четверти. Команда прибыла в отель в Кливленде лишь в 2:30 ночи в понедельник.
Форвард «кельтов» Грант Уильямс смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца четвертой четверти при счете 109:109. «Кавальерс» в итоге победили со счетом 118:114.
У «Кавальерс» в нынешнем сезоне результат 7-0 в матчах с овертаймами. Клуб из Огайо выиграл сезонную серию у «Бостона» со счетом 3-1, три встречи завершились в дополнительное время.
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