« » в воскресенье и понедельник играл с «Нью-Йорком» и « » соответственно, в обоих случаях уступив в дополнительное время.

Во встрече с «Никс» победитель был выявлен по итогам двух овертаймов, в матче с «Кавальерс» понадобилась одна дополнительная 5-минутка.

«Селтикс», которые провели встречу с «Кэвз» без Джейсона Тейтума, уступили 14-очковое преимущество в четвертой четверти. Команда прибыла в отель в Кливленде лишь в 2:30 ночи в понедельник.

Форвард «кельтов» смазал два штрафных за 0,8 секунды до конца четвертой четверти при счете 109:109. «Кавальерс» в итоге победили со счетом 118:114.

У «Кавальерс» в нынешнем сезоне результат 7-0 в матчах с овертаймами. Клуб из Огайо выиграл сезонную серию у «Бостона» со счетом 3-1, три встречи завершились в дополнительное время.

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