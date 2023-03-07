Защитник « » стал главным героем матча с « » (118:114 ОТ).

Митчелл набрал 40 очков (14 из 34 с игры), 11 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот за 47 минут.

«Селтикс», которые провели встречу без Джейсона Тейтума, уступили 14-очковое преимущество в четвертой четверти.

У «Кавальерс» в нынешнем сезоне результат 7-0 в матчах с овертаймами. Клуб из Огайо выиграл сезонную серию у «Бостона» со счетом 3-1, три встречи завершились в дополнительное время.

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