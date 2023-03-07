Донован Митчелл набрал 40 очков и 11 подборов в матче с «Бостоном»
Защитник «Кливленда» Донован Митчелл стал главным героем матча с «Бостоном» (118:114 ОТ).
Митчелл набрал 40 очков (14 из 34 с игры), 11 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот за 47 минут.
«Селтикс», которые провели встречу без Джейсона Тейтума, уступили 14-очковое преимущество в четвертой четверти.
У «Кавальерс» в нынешнем сезоне результат 7-0 в матчах с овертаймами. Клуб из Огайо выиграл сезонную серию у «Бостона» со счетом 3-1, три встречи завершились в дополнительное время.
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