42 очка Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» выиграть у «Индианы»

Теги Индиана Филадельфия НБА видео Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком матча с «Индианой» (147:143).

Эмбиид набрал 42 очка при 11 из 16 с игры за 37 минут.

В активе Джоэла также 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Эмбиид в 11-й раз за сезон добирается до отметки в 40 очков.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий_Хан
Зверь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий