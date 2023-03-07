42 очка Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» выиграть у «Индианы»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком матча с «Индианой» (147:143).
Эмбиид набрал 42 очка при 11 из 16 с игры за 37 минут.
В активе Джоэла также 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Эмбиид в 11-й раз за сезон добирается до отметки в 40 очков.
Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение
«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф
1 комментарий