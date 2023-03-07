Центровой «Филадельфии» стал самым результативным игроком матча с «Индианой» (147:143).

Эмбиид набрал 42 очка при 11 из 16 с игры за 37 минут.

В активе Джоэла также 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Эмбиид в 11-й раз за сезон добирается до отметки в 40 очков.

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