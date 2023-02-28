Джимми Батлер стал автором красивого попадания в концовке игры с «Сиксерс»

Лидер « » стал автором красивого попадания в концовке матча с «Филадельфией» (101:99).

Батлер прорвался под кольцо и реализовал сложный лэй-ап с сопротивлением и за 1 минуту 28 секунд до сирены при счете 98:99.

В активе Джимми 23 очка, 11 подборов, 9 передач и 4 перехвата.

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