Джимми Батлер стал автором красивого попадания в концовке игры с «Сиксерс»

Теги Майами Филадельфия НБА видео Пи Джей Такер Джимми Батлер Джоэл Эмбиид Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер стал автором красивого попадания в концовке матча с «Филадельфией» (101:99).

Батлер прорвался под кольцо и реализовал сложный лэй-ап с сопротивлением Пи Джей Такера и Джоэла Эмбиида за 1 минуту 28 секунд до сирены при счете 98:99.

В активе Джимми 23 очка, 11 подборов, 9 передач и 4 перехвата.

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