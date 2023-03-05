Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден – первые с 1979 года одноклубники, набравшие по 30 очков и 10 передач каждый

Разыгрывающий «Филадельфии» набрал 38 очков, сделал 10 передач и 9 подборов в победном матчем против «Милуоки» (133:130). Его партнер по команде центровой отметился 31 очком, 10 передачами и 6 подборами.

Это шестой случай в истории НБА, когда партнеры по команде в одном матче набирают по 30+ очков и 10+ передач каждый.

Последней парой одноклубников, которой это удалось, были Отис Бердсонг и Фил Форд («Канзас-Сити Кингз») в 1979 году.

105 из 133 очков (79%) «Филадельфии» в матче против « » были набраны либо Харденом и Эмбиидом, либо с их передач.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?