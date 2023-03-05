Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден – первые с 1979 года одноклубники, набравшие по 30 очков и 10 передач каждый

Теги Милуоки Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден набрал 38 очков, сделал 10 передач и 9 подборов в победном матчем против «Милуоки» (133:130). Его партнер по команде центровой Джоэл Эмбиид отметился 31 очком, 10 передачами и 6 подборами.

Это шестой случай в истории НБА, когда партнеры по команде в одном матче набирают по 30+ очков и 10+ передач каждый.

Последней парой одноклубников, которой это удалось, были Отис Бердсонг и Фил Форд («Канзас-Сити Кингз») в 1979 году.

105 из 133 очков (79%) «Филадельфии» в матче против «Милуоки» были набраны либо Харденом и Эмбиидом, либо с их передач.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

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3 комментария

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Марсель Объелся
Неужели Харден с Уэстбруком за тот год в Хьюстоне ни разу такого не делали?
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evgen98
Ответ Даниил Мамыкин
Очень приятно видеть такого хардена,продолжай,пожалуйста!
А я бы предпочел увидеть его еще в лучшей форме и он может это. 33 года - расцвет мужика, возраст христа - пора брать титул!
+1
0
+1
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Даниил Мамыкин
Очень приятно видеть такого хардена,продолжай,пожалуйста!
+8
0
+8
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