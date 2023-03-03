Кайри Ирвинг ушел от Хардена с Эмбиидом и завершил проход сложным попаданием
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг исполнил эффектный результативный проход в матче с «Филадельфией» (133:126).
Ирвинг ушел от лидеров соперника Джеймса Хардена и Джоэла Эмбиида, после чего завершил проход сложным попаданием с сопротивлением Тайриза Макси.
В активе Ирвинга 40 очков, 4 подбора, 6 передач и 3 перехвата.
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