Зоран Лукич: «Нужно исправить ошибки, допущенные в предыдущем матче с «Зенитом»

Теги УНИКС БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с УНИКСом.

«В первую очередь нам нужно исправить ошибки, допущенные в предыдущем матче с «Зенитом». Это главное! Играть нужно все 40 минут, а не 37 и потом позволять себе уснуть на три минуты, как в той встрече.

Если мы покажем в матче, то что показывали на тренировках в последние дни, не вижу причин, чтобы не побороться и не попытаться обыграть УНИКС», – заявил Лукич.

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