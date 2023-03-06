Зоран Лукич: «Нужно исправить ошибки, допущенные в предыдущем матче с «Зенитом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с УНИКСом.

«В первую очередь нам нужно исправить ошибки, допущенные в предыдущем матче с «Зенитом». Это главное! Играть нужно все 40 минут, а не 37 и потом позволять себе уснуть на три минуты, как в той встрече.

Если мы покажем в матче, то что показывали на тренировках в последние дни, не вижу причин, чтобы не побороться и не попытаться обыграть », – заявил Лукич.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?