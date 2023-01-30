Зоран Лукич: «Вели на протяжении 39 минут, однако в итоге уступили»

Теги УНИКС БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Зоран Лукич отметил, что его команда была очень близка к победе над УНИКСом (85:86) в матче второго этапа регулярного чемпионата Лиги ВТБ.

«Сегодня победа была почти в наших руках. Вели на протяжении 39 минут, однако в итоге уступили. Очень жаль, но так бывает.

Не сумели нужным образом подготовиться к решающему броску в концовке встречи. Не дотерпели и не выдержали», – сказал Лукич.

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