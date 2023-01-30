Зоран Лукич: «По сравнению с кубковой встречей в составе УНИКСа появятся 3-4 легионера»

Теги УНИКС Кубок России БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» призвал команду сохранять концентрацию перед матчем против УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

«После нескольких неплохих игр в исполнении нашей команды, в том числе победы над УНИКСом в Кубке России, на «Нижний Новгород» легла новая ответственность – как минимум продемонстрировать такой же уровень баскетбола в ближайших матчах.

Надо понимать, что по сравнению с предыдущей кубковой встречей в составе УНИКСа появятся три-четыре легионера, которые делают разницу на площадке. А потому нам необходимо действовать максимально сконцентрировано на площадке, находить правильные решения как в защите, так и в нападении. Сделать это будет нелегко. Перед нами сложный выезд, да и вся вторая часть чемпионата, игры с топовыми коллективами станут настоящим вызовом для нашей команды», – сказал Лукич.

Во вторник «Нижний Новгород» дома обыграл УНИКС (81:72) в первом матче 1/4 финала Кубка России. По регламенту казанцы могли заявить на игру только двух легионеров.

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