Ненад Димитриевич: «Нижний Новгород» ясно понимает, чего хочет добиться»

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«Нам предстоит непростой матч против команды, которая ясно понимает, чего хочет добиться. К тому же, их возглавляет авторитетный тренер. Нам следует быть готовыми защитить домашнюю площадку. Надеюсь, наши преданные болельщики поддержат нас!» – заявил .

Во вторник команда дома обыграла УНИКС в первом матче 1/4 финала Кубка России.

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