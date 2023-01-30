Ненад Димитриевич: «Нижний Новгород» ясно понимает, чего хочет добиться»

Теги УНИКС Кубок России БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«Нам предстоит непростой матч против команды, которая ясно понимает, чего хочет добиться. К тому же, их возглавляет авторитетный тренер. Нам следует быть готовыми защитить домашнюю площадку. Надеюсь, наши преданные болельщики поддержат нас!» – заявил Димитриевич.

Во вторник команда Зорана Лукича дома обыграла УНИКС в первом матче 1/4 финала Кубка России.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий