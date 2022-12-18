Зоран Лукич: «Дэрил Мэйкон просто издевается над соперником»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после после поражения от УНИКСа (86:71) в Единой лиге ВТБ отдал должное лидерам соперника.
«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой! Ключом к победе казанцев стали открытые броски Дэрила Мэйкона и Энтони Брауна. Игроки моей команды их, к сожалению, не попадали.
С моей точки зрения Казань сегодня показывает лучший баскетбол в Лиге. Мэйкон невероятно прогрессирует в этом году. Он доминирует на площадке, и я скажу, просто издевается над соперником», – заявил Лукич.
Мэйкон завершил встречу с показателями 16 очков и 5 передач. Он реализовал 6 из 15 бросков с игры, включая 2-5 из-за дуги. Браун также набрал 16 очков, реализовав все 6 бросков с игры, и сделал 4 подбора.
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