Зоран Лукич: «Дэрил Мэйкон просто издевается над соперником»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» после после поражения от УНИКСа (86:71) в лиге ВТБ отдал должное лидерам соперника.

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой! Ключом к победе казанцев стали открытые броски и Энтони Брауна. Игроки моей команды их, к сожалению, не попадали.

С моей точки зрения Казань сегодня показывает лучший баскетбол в Лиге. Мэйкон невероятно прогрессирует в этом году. Он доминирует на площадке, и я скажу, просто издевается над соперником», – заявил Лукич.

Мэйкон завершил встречу с показателями 16 очков и 5 передач. Он реализовал 6 из 15 бросков с игры, включая 2-5 из-за дуги. Браун также набрал 16 очков, реализовав все 6 бросков с игры, и сделал 4 подбора.

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