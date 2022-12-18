Зоран Лукич: «Дэрил Мэйкон просто издевается над соперником»

Теги УНИКС БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Энтони Браун Дэрил Мэйкон Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после после поражения от УНИКСа (86:71) в Единой лиге ВТБ отдал должное лидерам соперника.

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой! Ключом к победе казанцев стали открытые броски Дэрила Мэйкона и Энтони Брауна. Игроки моей команды их, к сожалению, не попадали.

С моей точки зрения Казань сегодня показывает лучший баскетбол в Лиге. Мэйкон невероятно прогрессирует в этом году. Он доминирует на площадке, и я скажу, просто издевается над соперником», – заявил Лукич.

Мэйкон завершил встречу с показателями 16 очков и 5 передач. Он реализовал 6 из 15 бросков с игры, включая 2-5 из-за дуги. Браун также набрал 16 очков, реализовав все 6 бросков с игры, и сделал 4 подбора.

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