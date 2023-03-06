Стефен Карри вернулся в матче с «Лейкерс», набрав 27 очков и 6 передач
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вернулся в состав команды в воскресном матче с «Лейкерс» (105:113).
На счету 2-кратного MVP 27 очков (8 и 20 с игры), 2 подбора и 6 передач за 32 минуты.
«Я с самого начала чувствовал себя хорошо. По ходу встречи мне становилось только лучше, а лично для меня это всегда хороший знак. Несмотря на поражение, вижу позитивные моменты», – отметил Карри.
Карри выбыл из строя 4 февраля, получив частичные разрывы связок, а также ушиб левой голени в результате столкновения с игроком «Далласа». Он пропустил 11 матчей.
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