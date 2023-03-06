Разыгрывающий « » вернулся в состав команды в воскресном матче с « » (105:113).

На счету 2-кратного MVP 27 очков (8 и 20 с игры), 2 подбора и 6 передач за 32 минуты.

«Я с самого начала чувствовал себя хорошо. По ходу встречи мне становилось только лучше, а лично для меня это всегда хороший знак. Несмотря на поражение, вижу позитивные моменты», – отметил Карри.

Карри выбыл из строя 4 февраля, получив частичные разрывы связок, а также ушиб левой голени в результате столкновения с игроком «Далласа». Он пропустил 11 матчей.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение