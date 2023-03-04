Гилберт Аренас: «Майкл Джордан очистил лигу от кокаина в 80-х. Он снова величайший»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс НБА Гилберт Аренас Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас рассказал, почему изменил свою мнение по «величайшему игроку в истории».

«Брон, извини, дружище, но я должен это сделать – Джордан снова стал величайшим.

Ты должен быть лучшим, если ты избавился от кокаина в 80-е годы. Он носился между ними так, что им пришлось слезть с наркотиков. Майкл устроил им мастер-класс. Так что я должен отдать должное Майклу Джордану. Он снова стал величайшим за то, что он сделал для 80-х. Он надрал им задницу», – сказал Аренас.

Ранее Аренас заявил, что Леброн Джеймс официально обошел Джордана во всех категориях.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

17 комментариев

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Freddy Durst
truth
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volshebstvo
Ответ d8d1d4
Разница между Майклом и Леброном простая. Майк никогда не разваливал команды и не забивал их своими друзьями. Не собирал туда ненужных пассажиров из своего агенства. Все игрочки были в теме и при деле. И всегда выигрывал. Леброну что бы выиграть надо было всегда иметь под боком топ-2-3 игрока лиги. Кайри. Батя. Бош. Ален. Дэвис. Самый близкий титул Леброна к титулам Майка - это победа в Кливлинде. И то он сумел там выдавить тренера и оставил после себя развал. В Майами за него все сделал Райли (а не клачспортс, иначе там бы остались руины, как обычно). В ЛА все видно и так. После Леброна там будет днище на много лет и перестройка с трейдом АД в любом направлении.
Святой конечно человек. Команду друзья не забивал, но после второго трипита, команда 6 лет без ПО. Не руины, не. Как так, все игроки при деле же были.

Побеждал исключительно в соло, это давно понятно. Много выиграл до прихода Джексона и Пиппена?

Про всегда выигрывал то же в тему. 6 лет всего в лиге был и столько добился.

По командам не скакал. В принципе, я сам Вашингтон никогда за команду сам не считал толком. Так что тут засчитано.

Я понимаю, что я автоматом леброносексуал после такого, но не могу удержаться и не тыкнуть в собственные каки сектанта)
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Мурзин Ринат
Ответ Ernyko
А при чем здесь вообще отец и мафия собственно ?
Кокаин и азартные игры тесно связаны
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frenemy
А кто очистил лигу от крэка? Одом?
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A. V.
Ответ d8d1d4
Разница между Майклом и Леброном простая. Майк никогда не разваливал команды и не забивал их своими друзьями. Не собирал туда ненужных пассажиров из своего агенства. Все игрочки были в теме и при деле. И всегда выигрывал. Леброну что бы выиграть надо было всегда иметь под боком топ-2-3 игрока лиги. Кайри. Батя. Бош. Ален. Дэвис. Самый близкий титул Леброна к титулам Майка - это победа в Кливлинде. И то он сумел там выдавить тренера и оставил после себя развал. В Майами за него все сделал Райли (а не клачспортс, иначе там бы остались руины, как обычно). В ЛА все видно и так. После Леброна там будет днище на много лет и перестройка с трейдом АД в любом направлении.
Пиппин с тобой согласен, и Родман, и другие
Джордан же один, без команды выигрывал титулы
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джинн
Ответ d8d1d4
Разница между Майклом и Леброном простая. Майк никогда не разваливал команды и не забивал их своими друзьями. Не собирал туда ненужных пассажиров из своего агенства. Все игрочки были в теме и при деле. И всегда выигрывал. Леброну что бы выиграть надо было всегда иметь под боком топ-2-3 игрока лиги. Кайри. Батя. Бош. Ален. Дэвис. Самый близкий титул Леброна к титулам Майка - это победа в Кливлинде. И то он сумел там выдавить тренера и оставил после себя развал. В Майами за него все сделал Райли (а не клачспортс, иначе там бы остались руины, как обычно). В ЛА все видно и так. После Леброна там будет днище на много лет и перестройка с трейдом АД в любом направлении.
Я конечно при любом удобном случае всегда так же вспоминаю, что ЛеБрон как прос...ка по командам бегал, но справедливости ради чтобы победить Джордану так же как минимум Пиппен нужен был.
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Birdman NBA
Ответ d8d1d4
Разница между Майклом и Леброном простая. Майк никогда не разваливал команды и не забивал их своими друзьями. Не собирал туда ненужных пассажиров из своего агенства. Все игрочки были в теме и при деле. И всегда выигрывал. Леброну что бы выиграть надо было всегда иметь под боком топ-2-3 игрока лиги. Кайри. Батя. Бош. Ален. Дэвис. Самый близкий титул Леброна к титулам Майка - это победа в Кливлинде. И то он сумел там выдавить тренера и оставил после себя развал. В Майами за него все сделал Райли (а не клачспортс, иначе там бы остались руины, как обычно). В ЛА все видно и так. После Леброна там будет днище на много лет и перестройка с трейдом АД в любом направлении.
Какие руины, там ВЫЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ только остаётся
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Истину Глаголящий
правда глаза у него убитые постоянно)
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Birdman NBA
Одом который фигачил кокс "А че всмысле? 🤨"
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A. V.
Комментарий скрыт
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d8d1d4
Разница между Майклом и Леброном простая. Майк никогда не разваливал команды и не забивал их своими друзьями. Не собирал туда ненужных пассажиров из своего агенства. Все игрочки были в теме и при деле.
И всегда выигрывал. Леброну что бы выиграть надо было всегда иметь под боком топ-2-3 игрока лиги. Кайри. Батя. Бош. Ален. Дэвис. Самый близкий титул Леброна к титулам Майка - это победа в Кливлинде. И то он сумел там выдавить тренера и оставил после себя развал. В Майами за него все сделал Райли (а не клачспортс, иначе там бы остались руины, как обычно). В ЛА все видно и так. После Леброна там будет днище на много лет и перестройка с трейдом АД в любом направлении.
+4
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Ernyko
Ответ Мурзин Ринат
Очистил Стерн, причем тут Майкл, у которого между прочим отца убили из-за азартных игр с мафией ?
А при чем здесь вообще отец и мафия собственно ?
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Tim Timson
снова стал?))
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Мурзин Ринат
Очистил Стерн, причем тут Майкл, у которого между прочим отца убили из-за азартных игр с мафией ?
+4
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khali
Он как будто накуренный смотрит «Последний танец» первую серию и комментирует) так что скоро цитаты про плохих парней подъедут из второй серии)
+9
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CAN_JE
судя по комментарии, 80е для Аринаса вот-вот только что пролетели перед глазами)
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morozovvasya
Чёт, смешно от высказываний Гилберта))
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