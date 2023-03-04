Гилберт Аренас: «Майкл Джордан очистил лигу от кокаина в 80-х. Он снова величайший»
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас рассказал, почему изменил свою мнение по «величайшему игроку в истории».
«Брон, извини, дружище, но я должен это сделать – Джордан снова стал величайшим.
Ты должен быть лучшим, если ты избавился от кокаина в 80-е годы. Он носился между ними так, что им пришлось слезть с наркотиков. Майкл устроил им мастер-класс. Так что я должен отдать должное Майклу Джордану. Он снова стал величайшим за то, что он сделал для 80-х. Он надрал им задницу», – сказал Аренас.
Ранее Аренас заявил, что Леброн Джеймс официально обошел Джордана во всех категориях.
В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?
Побеждал исключительно в соло, это давно понятно. Много выиграл до прихода Джексона и Пиппена?
Про всегда выигрывал то же в тему. 6 лет всего в лиге был и столько добился.
По командам не скакал. В принципе, я сам Вашингтон никогда за команду сам не считал толком. Так что тут засчитано.
Я понимаю, что я автоматом леброносексуал после такого, но не могу удержаться и не тыкнуть в собственные каки сектанта)
Джордан же один, без команды выигрывал титулы
И всегда выигрывал. Леброну что бы выиграть надо было всегда иметь под боком топ-2-3 игрока лиги. Кайри. Батя. Бош. Ален. Дэвис. Самый близкий титул Леброна к титулам Майка - это победа в Кливлинде. И то он сумел там выдавить тренера и оставил после себя развал. В Майами за него все сделал Райли (а не клачспортс, иначе там бы остались руины, как обычно). В ЛА все видно и так. После Леброна там будет днище на много лет и перестройка с трейдом АД в любом направлении.