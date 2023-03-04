Гилберт Аренас: «Майкл Джордан очистил лигу от кокаина в 80-х. Он снова величайший»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас рассказал, почему изменил свою мнение по «величайшему игроку в истории».

«Брон, извини, дружище, но я должен это сделать – Джордан снова стал величайшим.

Ты должен быть лучшим, если ты избавился от кокаина в 80-е годы. Он носился между ними так, что им пришлось слезть с наркотиков. Майкл устроил им мастер-класс. Так что я должен отдать должное Майклу Джордану. Он снова стал величайшим за то, что он сделал для 80-х. Он надрал им задницу», – сказал Аренас.

Ранее Аренас заявил, что Леброн Джеймс официально обошел Джордана во всех категориях.

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