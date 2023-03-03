Леброн Джеймс за последние 5 сезонов с «Лейкерс» пропустил больше матчей, чем за первые 15 сезонов карьеры

Суперзвезда НБА Леброн Джеймс за первые 15 сезонов карьеры пропустил из-за травм всего 71 матч. В то время как за последние пять сезонов, которые форвард провел в составе « », он пропустил уже 100 матчей, отмечает NBA on ESPN.

Выступая за « » и « », Джеймс принимал участие в более чем 90 процентах матчей. Но с тех пор, как он перешел в «Лейкерс», этот показатель упал до 73 процентов.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов