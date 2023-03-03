Леброн Джеймс за последние 5 сезонов с «Лейкерс» пропустил больше матчей, чем за первые 15 сезонов карьеры

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Баскетбол

Суперзвезда НБА Леброн Джеймс за первые 15 сезонов карьеры пропустил из-за травм всего 71 матч. В то время как за последние пять сезонов, которые форвард провел в составе «Лейкерс», он пропустил уже 100 матчей, отмечает NBA on ESPN.

Выступая за «Кливленд» и «Майами», Джеймс принимал участие в более чем 90 процентах матчей. Но с тех пор, как он перешел в «Лейкерс», этот показатель упал до 73 процентов.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

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6 комментариев

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Александр Храмкин
Ответ TITUL
Ему к 40 ближе чем к 30 )
Даже к 45 ближе, чем к 30
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TITUL
Ответ PhilAN
Оказывается, Брону то уже не двадцать, и даже не двадцать пять! Ну надо же, какая неожиданность!
Ему к 40 ближе чем к 30 )
0
0
0
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фанат баскетбола
Интересно, в следующие пять сезонов процент ещё сильнее упадет? Ох, уж эта молодежь с их лоуд менеджментом
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PhilAN
Ответ vzi
Старость не в радость.
Оказывается, Брону то уже не двадцать, и даже не двадцать пять! Ну надо же, какая неожиданность!
+2
-1
+1
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vzi
Старость не в радость.
+7
-1
+6
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Максималка Вандербилта
ого, он уже 5 сезонов в Лейкерс... а как будто только вчера пришел в команду...
+17
0
+17
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