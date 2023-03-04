«Лейкерс» могут пригласить на просмотр Кембу Уокера

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Кемба Уокер Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Лейкерс» рассматривают вариант с приглашением на просмотр свободного агента Кембы Уокера (32 года, 183 см).

Калифорнийский клуб хочет добавить в состав игрока, способного брать на себя розыгрыш. На данный момент у «озерников» травмированы Леброн Джеймс и Д’Анджело Расселл.

Уокер провел в нынешнем сезоне НБА 9 матчей за «Даллас», набирая в среднем 8,0 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи при 42,1% реализации с игры.

Кемба – четырехкратный участник Матча всех звезд НБА (2017-2020) в среднем за карьеру в НБА набирал 19,3 очка, 5,3 передачи и 3,8 подбора в 750 матчах (697 в старте). Он выступал за «Шарлотт» (2011-2019), «Бостон» (2019-2021), «Нью-Йорк» (2021-2022) и «Даллас» (2022-2023).

В 2011 году Уокер был выбран под 9-м номером на драфте «Шарлотт». Последние три сезона Кембы были испорчены травмами. В сезоне-18/19 плеймейкер отыграл во всех 82 встречах регулярного чемпионата.

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8 комментариев

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xamer 9
Ответ lecter666_dest1ny
На 9-10 место шансы есть вполне реальные. Но сегодня проспали шансы на 7-8 место
У 7 места +1 победы/поражения, у ЛАЛ этот показатель «-4». Да, сегодня была их очная встреча, но у этих команд ещё 17-18 игр до конца регулярки. Какой математикой вы руководствуетесь, делая такие выводы? Точно не эвклидовой, видимо собственной.
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Nightyork97
Уолл будет лучше, как раз Хэм любит порой играть в быстрый баскетбол.
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Палец Дюранта
Ответ lecter666_dest1ny
К счастью нельзя по правилам :)
Жаль, было б эпично)
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-2
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lecter666_dest1ny
Ответ Roman Boroveev
А там ещё остались разве шансы ещё на плей ин?
На 9-10 место шансы есть вполне реальные. Но сегодня проспали шансы на 7-8 место
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Roman Boroveev
А там ещё остались разве шансы ещё на плей ин?
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lecter666_dest1ny
Ответ Палец Дюранта
Нужно просто немного подождать, и когда мимо проплывет труп Клипперс, можно брать выкупленного ими Вестбрука на минималку
К счастью нельзя по правилам :)
+1
-3
-2
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Палец Дюранта
Нужно просто немного подождать, и когда мимо проплывет труп Клипперс, можно брать выкупленного ими Вестбрука на минималку
0
-4
-4
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Борис Потапкин
нормал! будь более бегательная команда у лал, даже уолла можно было бы позвать
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-1
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