Форвард «Лейкерс» после матча с «Миннесотой» (102:110) посетовал на отсутствие травмированных игроков стартовой пятерки и Д’Анджело Расселла.

В пятницу на счету Дэвиса 38 очков.

«Мы отлично играем, демонстрируем классный баскетбол. «Лейкерс» на многое способны в полном составе, мы уже показали это.

Очень обидно, что все так складывается. Обидно проигрывать, понимая, насколько мы хороши», – заявил Дэвис.

«Лейкерс» идут 11-ми на Западе – 30-34.

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