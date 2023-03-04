Энтони Дэвис: «Лейкерс» на многое способны в полном составе, мы показали это»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис после матча с «Миннесотой» (102:110) посетовал на отсутствие травмированных игроков стартовой пятерки Леброна Джеймса и Д’Анджело Расселла.
В пятницу на счету Дэвиса 38 очков.
«Мы отлично играем, демонстрируем классный баскетбол. «Лейкерс» на многое способны в полном составе, мы уже показали это.
Очень обидно, что все так складывается. Обидно проигрывать, понимая, насколько мы хороши», – заявил Дэвис.
«Лейкерс» идут 11-ми на Западе – 30-34.
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Резюме: команды сегодня не было