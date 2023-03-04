Энтони Дэвис: «Лейкерс» на многое способны в полном составе, мы показали это»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис после матча с «Миннесотой» (102:110) посетовал на отсутствие травмированных игроков стартовой пятерки Леброна Джеймса и Д’Анджело Расселла.

В пятницу на счету Дэвиса 38 очков.

«Мы отлично играем, демонстрируем классный баскетбол. «Лейкерс» на многое способны в полном составе, мы уже показали это.

Очень обидно, что все так складывается. Обидно проигрывать, понимая, насколько мы хороши», – заявил Дэвис.

«Лейкерс» идут 11-ми на Западе – 30-34.

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8 комментариев

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ruprekht
Этот ЛАЛ неплох под кольцом когда против них играет маленькая пятерка или команда заточенная исключительно под трешки. Тогда у них может быть результат и создается впечатление что все отлично. Но как только у соперника грамотный большой или качестваенная зищита краски, это практически без шансов в любом полном составе, палана Б у команды нет
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Базовая База
Лично для меня неожиданно, что лучше всех из новичков со своей ролью справляется Мо, мать его, Бамба. Да, роль по меркам его драфт-пика не бог весть какая, но я грешным делом уже успел записать его в басты. Поглядим-посмотрим, что будет в следующем сезоне. В этом же без здорового Брона в ин/офф делать нечего, даже если каким-то чудом команда туда залезет.
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Базовая База
Ответ armageddon123456
Дэвис так то сегодня был неплох, но... Как он умудрился проспать щит? 5 подборов для него это же ничто. И неожиданно плохи были Ривз со Шредером
Да не сказать, что это прямо-таки неожиданность. Ривз стабильно высокого уровня пока (надеюсь) не достиг, а Шрюдер им никогда и не отличался.
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lecter666_dest1ny
Ответ armageddon123456
Дэвис так то сегодня был неплох, но... Как он умудрился проспать щит? 5 подборов для него это же ничто. И неожиданно плохи были Ривз со Шредером
Он полностью проиграл Гоберу щит сегодня. В атаке он провалился вначале 3 четверти, когда отрыв начал формироваться. В целом сыграл нормально, но провалился Ривс и Шредер, ну и Хачапуря как обычно тупой как пробка
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vzi
В неполном еще лучше - матч с ОКС. ;)
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pro~dj
Да мы весь сезон видим как в полном составе вы способны на многое, только вот у вас полного состава почти никогда нет. Разве что в лазарете полный состав встречается...
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A. V.
Девис тащил сегодня на высшем уровне, ЗАТАЩИЛ в клатч двумя трёхами, но один в поле не воин, особенно когда Шрёдер подтверждает, что это была большая удача для ЛЛ, когда его не подписали на 80 лямов. Ривз и Вандерблд, к сожалению, сегодня не выстрелили ((
Резюме: команды сегодня не было
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armageddon123456
Дэвис так то сегодня был неплох, но... Как он умудрился проспать щит? 5 подборов для него это же ничто. И неожиданно плохи были Ривз со Шредером
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