Уилл Клайберн стал MVP тура в Евролиге

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Панатинаикос видео Уилл Клайберн Баскетбол

 Форвард «Анадолу Эфеса» Уилл Клайберн завоевал награду MVP тура в сезоне Евролиги-2022/23.

32-летний игрок признан самым ценным игроком 26-го тура, в котором его команда одержала гостевую победу над «Панатинаикосом» (87:82).

Клайберн набрал 24 очка, реализовав 9 из 15 с игры и 4 из 6 из-за дуги, а также сделал 2 перехвата. Его показатель эффективности составил 32 балла.

Клайберн, MVP «Финала четырех» 2019 года, получил свою вторую награду MVP за последние пять туров и в пятый раз в своей карьере в Евролиге.

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