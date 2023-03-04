Уилл Клайберн стал MVP тура в Евролиге

Форвард « » завоевал награду MVP тура в сезоне Евролиги-2022/23.

32-летний игрок признан самым ценным игроком 26-го тура, в котором его команда одержала гостевую победу над « » (87:82).

Клайберн набрал 24 очка, реализовав 9 из 15 с игры и 4 из 6 из-за дуги, а также сделал 2 перехвата. Его показатель эффективности составил 32 балла.

Клайберн, MVP «Финала четырех» 2019 года, получил свою вторую награду MVP за последние пять туров и в пятый раз в своей карьере в .