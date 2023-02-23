Евролига. «Реал» против «Жальгириса», «Партизан» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

В четверг, 23 февраля, в рамках 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Испанский «Реал» дома сыграет с литовским « », сербский «Партизан» примет турецкий «Фенербахче».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 16-7, Олимпиакос Греция – 16-7, Барселона Испания – 16-8, Монако Франция – 15-9, Фенербахче Турция – 14-9, Баскония Испания – 13-11, Партизан Сербия – 13-11, Жальгирис – 13-11, Валенсия – 13-11, Маккаби Израиль – 12-12, Анадолу Эфес Турция – 11-12, Виртус Италия – 11-13, Црвена Звезда Сербия – 11-13, Бавария Германия – 9-15, Панатинаикос Греция – 8-16, Виллербан Франция – 8-16, Милан Италия – 8-15, Альба Германия – 6-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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