Чемпионат Греции. «Ионикос» примет АЕК, «Панатинаикос» против «Кардицаса» и другие матчи
В субботу, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся четыре матча.
«Ионикос» примет АЕК, «Панатинаикос» встретится с «Кардицасом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 марта, 16.30, «Dimitris Tofalos Arena»
- Дата проведения
- 4 марта, 18.00, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas»
- Дата проведения
- 4 марта, 18.00, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
- Дата проведения
- 4 марта, 21.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Положение команд: Олимпиакос – 15-0, Панатинаикос – 13-2, Промитеас – 9-7, АЕК – 9-7, Перистери – 9-7, ПАОК – 9-7, Арис – 9-7, Колоссос – 8-7, Ионикос – 4-12, Лаврион – 3-12, Аполлон – 3-13, Кардицас – 3-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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