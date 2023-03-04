Чемпионат Греции. «Ионикос» примет АЕК, «Панатинаикос» против «Кардицаса» и другие матчи

В субботу, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся четыре матча.

«Ионикос» примет АЕК, « » встретится с «Кардицасом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Ионикос – АЕК Дата проведения 4 марта, 18.00, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas» Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 15-0, Панатинаикос – 13-2, – 9-7, – 9-7, Перистери – 9-7, – 9-7, Арис – 9-7, Колоссос – 8-7, Ионикос – 4-12, – 3-12, Аполлон – 3-13, Кардицас – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Защитный перекос, множество головоломок и новые роли Бриджеса с Томасом: чего ждать от обновленных «Нетс»

А почему Кевин Дюрэнт такой худой? Когда-то его критиковали за нежелание работать со штангой