Чемпионат Греции. «Ионикос» примет АЕК, «Панатинаикос» против «Кардицаса» и другие матчи

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В субботу, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся четыре матча.

«Ионикос» примет АЕК, «Панатинаикос» встретится с «Кардицасом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Промитеас – ПАОК
Дата проведения
4 марта, 16.30, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Ионикос – АЕК
Дата проведения
4 марта, 18.00, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas»
Онлайн матча

Лаврион – Аполлон Патрас
Дата проведения
4 марта, 18.00, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Онлайн матча

Панатинаикос – Кардицас
Дата проведения
4 марта, 21.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 15-0, Панатинаикос – 13-2, Промитеас – 9-7, АЕК – 9-7, Перистери – 9-7, ПАОК – 9-7, Арис – 9-7, Колоссос – 8-7, Ионикос – 4-12, Лаврион – 3-12, Аполлон – 3-13, Кардицас – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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