Джален Роуз о Джа Морэнте: «Я был этим молодым игроком с пистолетом»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз высказался о ситуации с разыгрывающим « » .

«Я – Джа Морэнт. Вы могли видеть, как я рос с 1991 года. Я имел отношение к наркорейдам. Я пережил покушения. Я был этим недисциплинированным молодым человеком, который пытался понять, как стать знаменитым, добиться успеха и изменить жизнь своей семьи.

Единственное, что должны понять молодые люди – когда вас выбрали на драфте, вы превращаетесь из члена семьи в лидера и кормильца.

Морэнту есть что терять. Поверьте мне, я был таким же молодым игроком с пистолетом. Когда вы начинаете размахивать им, вы можете выстрелить в себя. Суперзвездный спортсмен не должен подвергать себя такой опасности.

Я рад, что это произошло на данном этапе жизни Джа Морэнта. Он молодой человек 23 лет. Никого не арестовали. Никто не пострадал. Я слышал много разных историй о пистолетах», – сказал Роуз.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

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