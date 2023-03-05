Джален Роуз о Джа Морэнте: «Я был этим молодым игроком с пистолетом»

Теги Мемфис НБА Джален Роуз Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз высказался о ситуации с разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом.

«Я – Джа Морэнт. Вы могли видеть, как я рос с 1991 года. Я имел отношение к наркорейдам. Я пережил покушения. Я был этим недисциплинированным молодым человеком, который пытался понять, как стать знаменитым, добиться успеха и изменить жизнь своей семьи.

Единственное, что должны понять молодые люди – когда вас выбрали на драфте, вы превращаетесь из члена семьи в лидера и кормильца.

Морэнту есть что терять. Поверьте мне, я был таким же молодым игроком с пистолетом. Когда вы начинаете размахивать им, вы можете выстрелить в себя. Суперзвездный спортсмен не должен подвергать себя такой опасности.

Я рад, что это произошло на данном этапе жизни Джа Морэнта. Он молодой человек 23 лет. Никого не арестовали. Никто не пострадал. Я слышал много разных историй о пистолетах», – сказал Роуз.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

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2 комментария

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Никола Тесла
Роуз красавчик, все хорошо объяснил, что пора взрослеть. Опыт.
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CoolTime
Кстати, правильно сказал, Джа повезло что шумиха поднялась именно сейчас, где он просто демонстрировал пистолет, хотя у него и избиение за плечами есть. Чувак получит хороший пинок и от лиги и от клуба, но думаю санкции будут небольшие, может лига добавит еще пару матчей, может денежный штраф. Но суть в том что если у него есть хоть немного мозгов то парень должен понять что продолжая такой образ жизни он в любом случае окажется в происшествии куда серьезнее, после которого отделаться легким испугом не получится
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