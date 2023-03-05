Nike сделал заявление по поводу ситуации с Джа Морэнтом

Теги Мемфис НБА Nike Джа Морэнт Баскетбол

Американский производитель обуви и одежды Nike сделал официальное заявление по поводу ситуации с разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом.

«Мы высоко ценим то, что Джа взял на себя всю ответственность и сделает перерыв, чтобы получить необходимую ему помощь. Мы поддерживаем его приоритеты в отношении его благополучия», – говорится в заявлении.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. На видео, которое широко распространилось в Интернете, игрок танцует топлесс в ночном клубе, а затем поднимает пистолет над головой. На заднем плане видно танцующих женщин.

Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

Ранее Nike разорвал сотрудничество с Кайри Ирвингом («Даллас») из-за скандала с антисемитским фильмом.

Этим знатным постером Джа Морэнт собрал коллекцию: теперь есть данки против всех команд НБА

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11 комментариев

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Misha_Sapunov
Ответ 4eLOVE4iK
"...получить необходимую ему помощь" Ему помощь??!?! А малолеткам которые насмотрятся на него в соцсетях а потом творят дичь во дворах и других местах помощь не нужна?!?
помощь для того, чтобы так не делал. не понятно разве?
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Syndycate
А если бы на заднем плане были танцующие мужчины, а не женщины, то Nike бы еще и повысил денежные выплаты)
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AEZAKMI228
тель хай братья 💪🏻
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ВинниПох
Ответ armageddon123456
Это какую ответственность он на себя взял? Он хоть заявление сделал, что мол "был неправл, исправлюсь, больше не повторится"? Пока просто акки заблочил, что значит чуть более чем ничего
Да, сделал. Смотри эпизод из "Хэнкок" - был неправ, исправлюсь.
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Левый аккаунт Дюрэнта
Со всеми контракты разрывать, найк без денег останется.
+4
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SmilingBy
Ответ armageddon123456
Это какую ответственность он на себя взял? Он хоть заявление сделал, что мол "был неправл, исправлюсь, больше не повторится"? Пока просто акки заблочил, что значит чуть более чем ничего
Сделал. Была новость и тут уже
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sasaicustoms
короче, все понятно. через несколько дней шум спадет, Джа вернётся, как будто ничего и не было))
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4eLOVE4iK
"...получить необходимую ему помощь"
Ему помощь??!?! А малолеткам которые насмотрятся на него в соцсетях а потом творят дичь во дворах и других местах помощь не нужна?!?
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Insamo217
Ответ armageddon123456
Это какую ответственность он на себя взял? Он хоть заявление сделал, что мол "был неправл, исправлюсь, больше не повторится"? Пока просто акки заблочил, что значит чуть более чем ничего
новости прочитай
+4
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armageddon123456
Это какую ответственность он на себя взял? Он хоть заявление сделал, что мол "был неправл, исправлюсь, больше не повторится"? Пока просто акки заблочил, что значит чуть более чем ничего
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Fazy10
новый чудик растет
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