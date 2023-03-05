Nike сделал заявление по поводу ситуации с Джа Морэнтом

Американский производитель обуви и одежды Nike сделал официальное заявление по поводу ситуации с разыгрывающим « » .

«Мы высоко ценим то, что Джа взял на себя всю ответственность и сделает перерыв, чтобы получить необходимую ему помощь. Мы поддерживаем его приоритеты в отношении его благополучия», – говорится в заявлении.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. На видео, которое широко распространилось в Интернете, игрок танцует топлесс в ночном клубе, а затем поднимает пистолет над головой. На заднем плане видно танцующих женщин.

Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

Ранее Nike разорвал сотрудничество с Кайри Ирвингом («Даллас») из-за скандала с антисемитским фильмом.

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