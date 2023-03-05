Джа Морэнт деактивировал все аккаунты в социальных сетях

Теги Мемфис НБА фото Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт деактивировал все аккаунты в социальных сетях на фоне скандала с видео в соцсети.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в IG Live*. На видео, которое широко распространилось в Интернете, игрок танцует топлесс в ночном клубе, а затем поднимает пистолет над головой. На заднем плане видно танцующих женщин.

Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

* соцсеть запрещена в России

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1 комментарий

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Чудинов Дмитрий
ах-ха, решил начать новую жизнь ))
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