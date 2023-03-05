Стивен Эй Смит – Джа Морэнту: «Задумайся на секунду и спроси себя: «Это действительно стоит того?»

Известный спортивный эксперт обратился к звездному разыгрывающему « » .

«Единственное, что меня тревожит в ситуации с Джа Морэнтом – многое, за что у Аллена Айверсона были неприятности, не имело ничего общего с ним, но было связано с его компанией. В данном случае мы видим на видео TMZ самого Джа. Это Джа. У него не оставалось другого выбора, как признать это.

Ты суперзвезда. Тебе 23 года. У тебя контракт, который вступит в силу в следующем сезоне и может превысить 231 миллион долларов за следующие пять лет. И на национальном телевидении выходит передача, в которой ты связан с полицией. Задумайся об этом на секунду, а потом спроси себя: «Это действительно стоит того?» Ты знаешь ответ на этот вопрос, бро», – сказал Смит.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига начала свое расследование. Лидер «Гризлис» отстранен как минимум на два матча.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?