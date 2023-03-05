Гилберт Аренас о Джа Морэнте: «Когда мы молоды, мы делаем глупости»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас поддержал разыгрывающего « » , который был отстранен как минимум на два матча после того, как был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети.

«Когда мы молоды, мы делаем глупости. Мы ведем себя так, будто 23 года – это уже взрослый человек. 23-летний парень с большими деньгами делает глупости. Кого-то из нас ловят, кого-то нет.

На месте владельца клуба я бы сделал вид, что ничего не видел. Любой владелец клуба сделал бы то же самое.

Джа нужно скорее повзрослеть. Рядом с ним должен быть кто-то, кто был таким же и благополучно выбрался», – сказал Аренас.

В 2009 году Аренас принес в раздевалку заряженный пистолет после конфликта с партнером по команде Джаварисом Криттентоном. В ходе перепалки игроки направили оружие друг на друга, после чего оба были дисквалифицированы до конца сезона.

В 2011 году Криттентон был признан виновным в непредумышленном убийстве женщины и нападении при отягчающих обстоятельствах. Сейчас он отбывает 23-летний тюремный срок.

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