Гилберт Аренас о Джа Морэнте: «Когда мы молоды, мы делаем глупости»

Теги Мемфис НБА Гилберт Аренас Джаварис Криттентон Джа Морэнт Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас поддержал разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, который был отстранен как минимум на два матча после того, как был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети.

«Когда мы молоды, мы делаем глупости. Мы ведем себя так, будто 23 года – это уже взрослый человек. 23-летний парень с большими деньгами делает глупости. Кого-то из нас ловят, кого-то нет.

На месте владельца клуба я бы сделал вид, что ничего не видел. Любой владелец клуба сделал бы то же самое.

Джа нужно скорее повзрослеть. Рядом с ним должен быть кто-то, кто был таким же и благополучно выбрался», – сказал Аренас.

В 2009 году Аренас принес в раздевалку заряженный пистолет после конфликта с партнером по команде Джаварисом Криттентоном. В ходе перепалки игроки направили оружие друг на друга, после чего оба были дисквалифицированы до конца сезона.

В 2011 году Криттентон был признан виновным в непредумышленном убийстве женщины и нападении при отягчающих обстоятельствах. Сейчас он отбывает 23-летний тюремный срок.

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1 комментарий

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Дмитрий Кутузов
У Морэнта в башке- маргарин, в этом проблема, а не в возрасте. Он будет творить такую дичь и в 33 и в 53...
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