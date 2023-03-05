Джа Морэнт: «Я беру на себя всю ответственность. Простите»

Звездный разыгрывающий « » выступил с заявлением по поводу последних событий.

«Я беру на себя полную ответственность за свои действия прошлой ночью. Я прошу прощения у своей семьи, товарищей по команде, тренеров, болельщиков, партнеров, города Мемфиса и всей организации «Гриззлис» за то, что подвел вас.

Я собираюсь взять отпуск, обратиться за помощью и научиться лучше справляться со стрессом и своим самочувствием в целом», – сказал Морэнт.

Ранее баскетболист был отстранен на две игры. Защитник «Мемфиса» показал пистолет во время прямой трансляции. Лига начала расследование.