Джа Морэнт: «Я беру на себя всю ответственность. Простите»
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт выступил с заявлением по поводу последних событий.
«Я беру на себя полную ответственность за свои действия прошлой ночью. Я прошу прощения у своей семьи, товарищей по команде, тренеров, болельщиков, партнеров, города Мемфиса и всей организации «Гриззлис» за то, что подвел вас.
Я собираюсь взять отпуск, обратиться за помощью и научиться лучше справляться со стрессом и своим самочувствием в целом», – сказал Морэнт.
Ранее баскетболист был отстранен на две игры. Защитник «Мемфиса» показал пистолет во время прямой трансляции. Лига начала расследование.
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Скорее всего Джа будет не 2 игры, как обьявили ранее, вне команды, а матчей 5, и вернётся помогать. А вот поймёт ли он, что дисква заслуженная, другой вопрос. Узнаем в следующем сезоне)