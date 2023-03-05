Джа Морэнт: «Я беру на себя всю ответственность. Простите»

Теги происшествия Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт выступил с заявлением по поводу последних событий.

«Я беру на себя полную ответственность за свои действия прошлой ночью. Я прошу прощения у своей семьи, товарищей по команде, тренеров, болельщиков, партнеров, города Мемфиса и всей организации «Гриззлис» за то, что подвел вас.

Я собираюсь взять отпуск, обратиться за помощью и научиться лучше справляться со стрессом и своим самочувствием в целом», – сказал Морэнт.

Ранее баскетболист был отстранен на две игры. Защитник «Мемфиса» показал пистолет во время прямой трансляции. Лига начала расследование.

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9 комментариев

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Сергей Пузанков
Я всё-таки не очень понял ситуацию. Я не фанат свободного обращения оружия, но в США оно есть. Можно купить пистолет, хранить его. Но показывать никому нельзя? Он же не угрожал там никому. Если он извиняется за трансляцию. Если за избиение, тогда понятно, конечно
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artem_71m
Интересно от чего стресс? Когда плясал и махал стволом не был похож на человека переживающего тяжёлые времена.
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mibX
Ответ Kemal Gul
Видно, что по шапке надавали. И текст написан пиарщиками, всё как положено в таких ситуациях. "Извините, всех подвел, исправлюсь, обращусь за помощью". Не верится, что реально хоть что-то осмыслил. Но если есть хоть немного серого вещества и желания попылить в лиге, хотя бы перестанет свою дурь напоказ выставлять
Особенно порадовал пассаж про "справляться со стрессом". Всё как принято, чуть что не так и маячит наказание - надо притвориться больным, сослаться на состояние психики и прочее. Актуально как для политиков, чиновников и прочих публичных персон так и для обычных уголовников.
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Егор Никитин
Ответ rigobersong
Мамкины гангстеры, даже смотреть смешно:)
куда уходят воинственные гэнста баскетболисты? Либо в рай, либо в War Thunder.

War Thunder – это масштабная бесплатная многопользовательская онлайн-игра из числа посвященных боевой технике. Доступны образцы времен самых разных войн и конфликтов – с начала XX века и до наших дней. Авиация, наземные силы и флот сражаются вместе в одном бою, как это и происходило в настоящих сражениях.
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rigobersong
Мамкины гангстеры, даже смотреть смешно:)
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zastup
Ну уже нет маратик все давай пака
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Kemal Gul
Видно, что по шапке надавали. И текст написан пиарщиками, всё как положено в таких ситуациях. "Извините, всех подвел, исправлюсь, обращусь за помощью". Не верится, что реально хоть что-то осмыслил. Но если есть хоть немного серого вещества и желания попылить в лиге, хотя бы перестанет свою дурь напоказ выставлять
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xamer 9
Быстрая реакция. Хотя бы понимает, что своим поступком подводит команду и уменьшает шансы на успех в плей-офф, особенно с учётом новостей по Кларку.
Скорее всего Джа будет не 2 игры, как обьявили ранее, вне команды, а матчей 5, и вернётся помогать. А вот поймёт ли он, что дисква заслуженная, другой вопрос. Узнаем в следующем сезоне)
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Константин Согрин
В КС:го может пойти
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