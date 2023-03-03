Кайри Ирвинг и Джеймс Харден тепло поприветствовали друг друга после матча
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг и защитник «Филадельфии» Джеймс Харден тепло поприветствовали друг друга после матча между командами в четверг.
Ирвинг и Харден ранее были одноклубниками в «Бруклине». Джеймс в какой-то момент запросил обмен в другой клуб, существует мнение, что он был недоволен тем, что Кайри отказывался сделать прививку от коронавируса.
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