Кайри Ирвинг и Джеймс Харден тепло поприветствовали друг друга после матча

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Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг и защитник «Филадельфии» Джеймс Харден тепло поприветствовали друг друга после матча между командами в четверг.

Ирвинг и Харден ранее были одноклубниками в «Бруклине». Джеймс в какой-то момент запросил обмен в другой клуб, существует мнение, что он был недоволен тем, что Кайри отказывался сделать прививку от коронавируса.

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1 комментарий

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xamer 9
Тогда кто объяснит: почему Харден ушёл из Бруклина, точнее сбежал?
Дело не в Кайри и его отказе от вакцины и прочем?
Что такого сделала организация, что вся суперзвездная троица сбежала из Бруклина как ошпаренные?
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