Разыгрывающий « » и защитник «Филадельфии» тепло поприветствовали друг друга после матча между командами в четверг.

Ирвинг и Харден ранее были одноклубниками в «Бруклине». Джеймс в какой-то момент запросил обмен в другой клуб, существует мнение, что он был недоволен тем, что Кайри отказывался сделать прививку от коронавируса.

«Мэверикс» победили со счетом 133:126.

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