Южнокорейский рэпер Шуга, участник популярного бой-бэнда BTS, посетил матч «Лейкерс» – «Мэверикс» в Лос-Анджелесе.

Перед игрой Шуга попозировал на камеру в компании суперзвезды « » .

В сентябре Шуга посетил тренировку «Голден Стэйт» в Японии. Лидер «Уорриорз» Стефен Карри подарил музыканту свою игровую майку с автографом.

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Шуга также получил в подарок кастомизованную майку «Лейкерс» со своим именем.

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