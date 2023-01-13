Лука Дончич сфотографировался с Шугой из группы BTS

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Южнокорейский рэпер Шуга, участник популярного бой-бэнда BTS, посетил матч «Лейкерс» – «Мэверикс» в Лос-Анджелесе.

Перед игрой Шуга попозировал на камеру в компании суперзвезды «Далласа» Луки Дончича.

В сентябре Шуга посетил тренировку «Голден Стэйт» в Японии. Лидер «Уорриорз» Стефен Карри подарил музыканту свою игровую майку с автографом.

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Шуга также получил в подарок кастомизованную майку «Лейкерс» со своим именем.

Соцсети «Лейкерс»

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4 комментария

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Дмитрий Дашковский
Что такое бтс
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Mit_Sam
Ответ Karamzin
Судя по выражению лица, эту Шугу заставили фотографироваться с Дончичем.
Просто, Шуга, приехавший в Калифорнию, искренне недоумевает, что стало Леброном, чего он сам на себя не похож
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sfrrrR
Значит, скоро сюда прибежит юзер Софочка и накидает всяких разных любовных смайликов и эмодзи в честь группы BTS.
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Karamzin
Судя по выражению лица, эту Шугу заставили фотографироваться с Дончичем.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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