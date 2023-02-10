Майка Кобе Брайанта с автографом с сезона-07/08 продана на аукционе за 5,8 млн долларов

Теги светская хроника Лейкерс Кобе Брайант НБА фото игровая форма Баскетбол

Майка легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта с автографом, в которой защитник выходил на площадку в сезоне-07/08, продана на аукционе Sotheby’s за 5,85 миллиона долларов.

Данный результат является рекордом по стоимости для любого предмета, связанного с Брайантом. Среди самых дорогих баскетбольных форм, которые когда-либо были проданы, эта майка Кобе занимает второе место.

По итогам сезона-07/08 Брайант единственный раз за карьеру был признан MVP НБА. Когда 7 мая 2008 года защитник был награжден почетным трофеем в «Стэйплс центре», на нем была именно эта майка. 

Брайант надевал ее в 25 матчах сезона, включая шесть игр плей-офф.

После смерти Брайанта три года назад по всему миру появились настенные изображения, на которых прославленный баскетболист предстает в этой майке. Согласно Sotheby’s, вместе с майкой в лоте была представлена коллекция фотографий данных муралов, сделанных Грегом Коэном.

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Фото: Sotheby’s

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4 комментария

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quznez
Ответ Los Galácticos
Сумасшедшие деньги, вот настолько Кобе легендарен!
инфляция безумия, конечная стадия поклонения материальному.
0
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bodros
Ответ Los Galácticos
Сумасшедшие деньги, вот настолько Кобе легендарен!
Он просто умер 🤷‍♂️
+3
-1
+2
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Sonder
это я купил парни. сдача завалялась
0
-1
-1
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Los Galácticos
Сумасшедшие деньги, вот настолько Кобе легендарен!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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