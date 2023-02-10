Майка легенды « » с автографом, в которой защитник выходил на площадку в сезоне-07/08, продана на аукционе Sotheby’s за 5,85 миллиона долларов.

Данный результат является рекордом по стоимости для любого предмета, связанного с Брайантом. Среди самых дорогих баскетбольных форм, которые когда-либо были проданы, эта майка Кобе занимает второе место.

По итогам сезона-07/08 Брайант единственный раз за карьеру был признан MVP НБА. Когда 7 мая 2008 года защитник был награжден почетным трофеем в «Стэйплс центре», на нем была именно эта майка.

Брайант надевал ее в 25 матчах сезона, включая шесть игр плей-офф.

После смерти Брайанта три года назад по всему миру появились настенные изображения, на которых прославленный баскетболист предстает в этой майке. Согласно Sotheby’s, вместе с майкой в лоте была представлена коллекция фотографий данных муралов, сделанных Грегом Коэном.

Учитесь шокировать у самых модных фриков НБА: мохнатые тапки под Гомера Симпсона, галоши за 650$ и розовый свитер с рукавами до пола

Фото: Sotheby’s