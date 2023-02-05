Патрик Миллс пришел на матч в одежде бренда Расселла Уэстбрука

Разыгрывающий « » пришел на матч с «Вашингтоном» в субботу в одежде от бренда коллеги из «Лейкерс» Расселла Уэстбрука Honor The Gift.

Примечательно, что Уэстбрук на этой неделе стал кандидатом на переход в «Нетс».

Плеймейкер бруклинской команды попросил обмен, на него претендуют « », которые должны будут включить в сделку Расселла.

Учитесь шокировать у самых модных фриков НБА: мохнатые тапки под Гомера Симпсона, галоши за 650$ и розовый свитер с рукавами до пола

Фото: «Бруклин»