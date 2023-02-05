Патрик Миллс пришел на матч в одежде бренда Расселла Уэстбрука

Теги светская хроника Лейкерс Бруклин НБА фото Расселл Уэстбрук Патрик Миллс Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Патрик Миллс пришел на матч с «Вашингтоном» в субботу в одежде от бренда коллеги из «Лейкерс» Расселла Уэстбрука Honor The Gift.

Примечательно, что Уэстбрук на этой неделе стал кандидатом на переход в «Нетс».

Плеймейкер бруклинской команды Кайри Ирвинг попросил обмен, на него претендуют «Лейкерс», которые должны будут включить в сделку Расселла.

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Фото: «Бруклин»

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2 комментария

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banderos
Судя по названию, Уэстбрук ТАКОЕ должен раздавать бесплатно
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
serginho07
Скоро в юбке начнёт ходить🤷‍♀️
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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