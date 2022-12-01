У Пау Газоля родился второй ребенок

Двукратный чемпион в составе опубликовал в социальных сетях фотографии новорожденного второго ребенка.

«Он уже здесь с нами. Очень рады приветствовать нашего сына в этом мире. Все прошло очень хорошо, и мы уже семья из четырех человек!» – написал испанец.

У Пау и его жены Кэт Макдоннелл также есть двухлетняя дочь Элизабет Джанна Газоль, которую они назвали в честь погибшей дочери Кобе Брайанта.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это