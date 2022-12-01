У Пау Газоля родился второй ребенок

Теги Лейкерс Пау Газоль сборная Испании НБА фото Баскетбол

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Пау Газоль опубликовал в социальных сетях фотографии новорожденного второго ребенка.

«Он уже здесь с нами. Очень рады приветствовать нашего сына в этом мире. Все прошло очень хорошо, и мы уже семья из четырех человек!» – написал испанец.

У Пау и его жены Кэт Макдоннелл также есть двухлетняя дочь Элизабет Джанна Газоль, которую они назвали в честь погибшей дочери Кобе Брайанта.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные