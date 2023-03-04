Александер Секулич после победы над МБА: «Некоторым нашим игрокам следует пересмотреть этот матч и как следует поразмыслить»
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич после победы над МБА (73:65) посоветовал некоторым своим подопечным «пересмотреть этот матч и поразмыслить».
«Уважение МБА за серьезную борьбу, которую они нам навязали. И поздравления нашим ребятам, которые смогли найти путь к победе.
После длинной паузы всегда сложно поймать игровой ритм. И я счастлив, что нам это удалось. Во второй половине матча оторвались на двузначную разницу в счете, после чего возникла некая расслабленность.
Спасибо фанатам, что они погнали нас вперед. А некоторым нашим игрокам следует пересмотреть этот матч и как следует поразмыслить», – сказал Секулич.
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