Антон Квитковских: «Никто не знает, когда откроется дверь в европейский и мировой баскетбол. Но мы должны быть к этому готовы»

Форвард «Локомотива-Кубань» стал самым результативным игроком в составе сборной России в победном товарищеском матче с «Мегой».

Квитковских записав на свой счет 17 очков.

– Как настраивались на этот матч?

– Все как всегда – как на обычные игры. Ничего не было принципиального и сверхъестественного.

– В этой сборной вы – один из четырех игроков, которые раньше выступали за национальную команду. Однако в стартовой пятерке не вышли.

– Начинать игру на площадке или на скамейке запасных – это не принципиально. По крайней мере, для меня. Главное – твое игровое время, доверие тренера и поддержка команды.

– Насколько необычно сборной играть против клуба?

– Большой разницы не вижу. Непривычно только то, что в команде собраны молодые игроки. Соперники, правда, были еще моложе нас. Но они тренируются вместе каждый день, и это ощущалось. « » играла слаженнее, а у нас порой было недопонимание – как в нападении, так и в защите. Поэтому и проводим эти матчи, чтобы наладить взаимопонимание, отношения на площадке.

– Каковы цели прошедшего сбора и товарищеских матчей?

– Как говорит наш тренер, нужно быть готовым всегда. Никто не знает, когда откроется дверь в европейский и мировой баскетбол. Но мы должны быть к этому готовы, нарабатывать игровую химию, оттачивать наши взаимодействия и систему игры. Чтобы, когда появится возможность, с новыми силами устремиться в будущее.

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