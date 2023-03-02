Александер Секулич о Захаре Ведищеве: «Однажды в моей команде уже играл сын руководителя клуба»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич рассказал о работе с защитником , который приходится сыном президенту клуба Андрею Ведищеву.

«Однажды в моей команде уже играл сын руководителя клуба.

В этом вопросе сам игрок должен понимать, что ему необходимо приносить пользу команде. А моя функция – просто направить баскетболиста в нужное русло, выжать из него максимум, не обращая внимания на его родственные связи, ведь в итоге все подчинено командному успеху», — сказал Секулич в новом выпуске программы «Вид сверху».

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