Александер Секулич: «Не могу сказать, кого проще тренировать: Луку Дончича или Владислава Емченко»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич в очередном выпуске тележурнала «Вид сверху» рассказал о разнице в работе со звездой сборной Словении и молодым представителем железнодорожников.

«Конечно, – особенный игрок, суперзвезда и на это обращаешь внимание. К таким нужен особый подход. Не могу сказать, кого проще тренировать: Луку Дончича или . Получаю удовольствие от работы с обоими.

Вообще, каждый сильный баскетболист – уникальный по-своему. Хотя, конечно, Лука лично для меня, сейчас номер один в мире. А Ема – игрок другого плана. На данный момент тяжело загадывать, станет ли Влад звездой НБА, но можно с уверенностью сказать, что выйдет на высокий уровень», – сказал Секулич.

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