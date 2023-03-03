Единая лига ВТБ. «Автодор» против «Енисея», «Самара» встретится с «Минском», «Локо» – с МБА

Теги результаты Локомотив-Кубань Автодор Енисей Минск Единая лига ВТБ Самара МБА Баскетбол

В пятницу, 3 марта, пройдут три матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В группе Б саратовский «Автодор» примет красноярский «Енисей», «Самара» дома встретится с белорусским «Минском».

В группе А «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет с московской МБА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Локомотив-Кубань – МБА
Дата проведения
3 марта, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 26-2, УНИКС – 23-5, Зенит – 20-8, Нижний Новгород – 15-12, Локомотив-Кубань – 15-12, МБА – 13-13.

Группа Б

Автодор – Енисей
Дата проведения
3 марта, 18.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Самара – Минск
Дата проведения
3 марта, 19.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Положение команд: Парма – 11-15, Автодор – 11-15, Самара – 11-16, Енисей – 10-17, Астана – 5-20, Минск – 1-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Александр Суходолов
Минск только вперёд
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