Единая лига ВТБ. «Автодор» против «Енисея», «Самара» встретится с «Минском», «Локо» – с МБА

В пятницу, 3 марта, пройдут три матча второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ.

В группе Б саратовский «Автодор» примет красноярский «Енисей», « » дома встретится с белорусским « ».

В группе А «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет с московской МБА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 26-2, УНИКС – 23-5, Зенит – 20-8, Нижний Новгород – 15-12, Локомотив-Кубань – 15-12, МБА – 13-13.

Группа Б

Положение команд: Парма – 11-15, – 11-15, Самара – 11-16, – 10-17, Астана – 5-20, Минск – 1-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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