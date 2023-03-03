Расселл Уэстбрук о защитной стратегии «Уорриорз»: «Надо отвечать агрессивной игрой, но после паузы перестал попадать»

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук рассказал о том, как играл в матче с «Голден Стэйт» (91:115), который не препятствовал тому, чтобы он атаковал из-за дуги.

«В таких ситуациях надо отвечать агрессивной игрой, искать возможности играть агрессивно. В первой половине я с этим неплохо справлялся, да и во второй, просто мы перестали попадать.

У меня была возможность делать все, что надо, просто я тоже смазал несколько бросков», – заявил Уэстбрук.

На счету Уэстбрука 8 очков и 6 передач при 3 из 12 с игры и 0 из 5 с дальней дистанции.

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