Тайрон Лю о серии поражений: «Важно быть сильными и не сдаваться»

Теги Тайрон Лю Голден Стэйт Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю после поражения от «Голден Стэйт» (91:115) отреагировал на неудачную серию команды.

У «Клипперс» результат 0-4 с недавно присоединившимся к команде Расселлом Уэстбруком в составе.

«Нам нужно придерживаться своего плана, быть крепкими с точки зрения психологии, быть сильными, не сдаваться. Это ключевые моменты. Когда дела не ладятся, можно понять, из чего вы сделаны. Я уверен, что у нас хорошая команда, игроки должны думать точно так же, у них должна быть уверенность.

Меня не волнуют промахи, это неизбежная вещь, так бывает. Будут и потери. Но важно не сдаваться и думать о том, как все это исправить», – заявил Лю.

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