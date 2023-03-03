Главный тренер «Клипперс» после поражения от « » (91:115) отреагировал на неудачную серию команды.

У « » результат 0-4 с недавно присоединившимся к команде в составе.

«Нам нужно придерживаться своего плана, быть крепкими с точки зрения психологии, быть сильными, не сдаваться. Это ключевые моменты. Когда дела не ладятся, можно понять, из чего вы сделаны. Я уверен, что у нас хорошая команда, игроки должны думать точно так же, у них должна быть уверенность.

Меня не волнуют промахи, это неизбежная вещь, так бывает. Будут и потери. Но важно не сдаваться и думать о том, как все это исправить», – заявил Лю.

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