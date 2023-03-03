Разыгрывающий « » , как ожидается, вернется в состав команды в воскресном матче с « ».

Карри на этой неделе принял участие в нескольких двусторонних играх, его состояние удовлетворило тренерский штаб «Уорриорз».

Карри выбыл из строя 4 февраля, получив частичные разрывы связок, а также ушиб левой голени в результате столкновения с игроком «Далласа».

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»