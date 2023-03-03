Стефен Карри, как ожидается, вернется в строй в воскресном матче с «Лейкерс»

Теги травмы Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, как ожидается, вернется в состав команды в воскресном матче с «Лейкерс».

Карри на этой неделе принял участие в нескольких двусторонних играх, его состояние удовлетворило тренерский штаб «Уорриорз».

Карри выбыл из строя 4 февраля, получив частичные разрывы связок, а также ушиб левой голени в результате столкновения с игроком «Далласа».

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»

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9 комментариев

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speeditw
Ответ Drinkinss
Имхо оптимально бы было с сакраменто встретиться с 4-5 места а потом выйти на денвер. А на 3 строчке наверн будет финикс.
У ГСВ будет сложный 6 матчевый отрезок, где они будут 2 раза с Мемфисом, Финиксом, Милуоки, Клипперс и Атлантой играть. Если его пройдут удачно, то вполне возможно, что и будет шанс за 3 строчку побороться. Но всё будет зависеть от того в какой форме вернутся Стэф с Уиггинзом...
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Руслан Ушанлы
Ответ Drinkinss
У них тяжелый скедьюл впереди, включая 2 игры с финиксом емнип. Но может и не отдадут) тогда хорошо бы выйти с 6 места))
Хорошо бы поймать эффект дежавю концовки прошлого сезона и плей-офф 🙂
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Drinkinss
Ответ Руслан Ушанлы
Кингз неплохо идут по дистанции, держат темп. Не факт что отдадут 3 строчку
У них тяжелый скедьюл впереди, включая 2 игры с финиксом емнип. Но может и не отдадут) тогда хорошо бы выйти с 6 места))
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Руслан Ушанлы
Ответ Drinkinss
Имхо оптимально бы было с сакраменто встретиться с 4-5 места а потом выйти на денвер. А на 3 строчке наверн будет финикс.
Кингз неплохо идут по дистанции, держат темп. Не факт что отдадут 3 строчку
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Drinkinss
Ответ Руслан Ушанлы
Отличная новость! Возможно, на эйфории текущей серии и возвращения, смогут её существенно продлить, а там... и замахнуться на 3 строчку в конференции. Плюс Уиггинс должен подтянуться.
Имхо оптимально бы было с сакраменто встретиться с 4-5 места а потом выйти на денвер. А на 3 строчке наверн будет финикс.
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Руслан Ушанлы
Ответ Cash_flow
Лестер666: "Уорриорз сражаются за плей-ин, Карри на следующей неделе не ждите. Покажите мне хоть раз, где я был не прав?" 🤡👍🏼
прямо сейчас не прав 😉
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Cash_flow
Лестер666: "Уорриорз сражаются за плей-ин, Карри на следующей неделе не ждите. Покажите мне хоть раз, где я был не прав?" 🤡👍🏼
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бредихин
хорошая новость. С ним конечно победы достаются полегче
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Руслан Ушанлы
Отличная новость!
Возможно, на эйфории текущей серии и возвращения, смогут её существенно продлить, а там... и замахнуться на 3 строчку в конференции. Плюс Уиггинс должен подтянуться.
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