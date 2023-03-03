Стефен Карри, как ожидается, вернется в строй в воскресном матче с «Лейкерс»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, как ожидается, вернется в состав команды в воскресном матче с «Лейкерс».
Карри на этой неделе принял участие в нескольких двусторонних играх, его состояние удовлетворило тренерский штаб «Уорриорз».
Карри выбыл из строя 4 февраля, получив частичные разрывы связок, а также ушиб левой голени в результате столкновения с игроком «Далласа».
Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»
Возможно, на эйфории текущей серии и возвращения, смогут её существенно продлить, а там... и замахнуться на 3 строчку в конференции. Плюс Уиггинс должен подтянуться.