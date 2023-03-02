«Уорриорз» рассчитывают, что Стефен Карри вернется в строй на следующей неделе

Теги травмы Голден Стэйт Лейкерс Мемфис НБА Оклахома-Сити Стефен Карри Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, как ожидается, вернется в строй после травмы левой ноги во время 3-матчевого выезда команды на следующей неделе.

Карри выбыл из строя 4 февраля, получив частичные разрывы связок, а также ушиб левой голени в результате столкновения с игроком «Далласа».

Ранее «Уорриорз» заявили, что Карри «продвигается» в реабилитационном процессе. На этой неделе 2-кратному MVP НБА назначено еще одно обследование.

Выезд «Голден Стэйт» начнется в воскресенье матчем против «Лейкерс». Затем действующие чемпионы играют с «Оклахомой» во вторник и с «Мемфисом» в четверг.

В феврале «Уорриорз» выдали без травмированного Карри результат 5-4.

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2 комментария

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Тёма Антоненко
Кто-то в курсе что с Уиггинсом?
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Drinkinss
Вот и ладушки. Расписание в конце сложное. Надо чтоб уже все вернулись и вышли на пик к апрелю-маю.
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+1
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