Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» , как ожидается, вернется в строй после травмы левой ноги во время 3-матчевого выезда команды на следующей неделе.

Карри выбыл из строя 4 февраля, получив частичные разрывы связок, а также ушиб левой голени в результате столкновения с игроком «Далласа».

Ранее «Уорриорз» заявили, что Карри «продвигается» в реабилитационном процессе. На этой неделе 2-кратному MVP назначено еще одно обследование.

Выезд « » начнется в воскресенье матчем против « ». Затем действующие чемпионы играют с «Оклахомой» во вторник и с « » в четверг.

В феврале «Уорриорз» выдали без травмированного Карри результат 5-4.

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