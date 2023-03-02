«Уорриорз» рассчитывают, что Стефен Карри вернется в строй на следующей неделе
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, как ожидается, вернется в строй после травмы левой ноги во время 3-матчевого выезда команды на следующей неделе.
Карри выбыл из строя 4 февраля, получив частичные разрывы связок, а также ушиб левой голени в результате столкновения с игроком «Далласа».
Ранее «Уорриорз» заявили, что Карри «продвигается» в реабилитационном процессе. На этой неделе 2-кратному MVP НБА назначено еще одно обследование.
Выезд «Голден Стэйт» начнется в воскресенье матчем против «Лейкерс». Затем действующие чемпионы играют с «Оклахомой» во вторник и с «Мемфисом» в четверг.
В феврале «Уорриорз» выдали без травмированного Карри результат 5-4.
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